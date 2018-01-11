Рязанец отсудил у государства компенсацию за незаконное судебное преследование

Житель Скопинского района отсудил у государства компенсацию за незаконное судебное преследование. Об этом сообщил
Мужчину признали виновным в отказе от медоствидетельствования на состояние алкогольного опьянения (часть 1 статьи 12.26 КоАП РФ). Он не согласился с решением и оспорил его через областной суд: дело вернули на повторное рассмотрение. В итоге Скопинский райсуд прекратил дело за отсутствием состава административного правонарушения.
Истец решил взыскать с государства компенсацию за незаконное судебное преследование. В иске он просил суд взыскать с Министерства финансов РФ расходы на услуги адвоката, обязать МОМВД России «Скопинский» принести ему извинения за незаконное преследование более года, путем вручения ему извинительного письма.
Суд частично встал на сторону истца: решено взыскать с Минфина расходы на адвоката и оплату госпошлины. В остальных требованиях истцу отказали.
Решение пока не вступило в законную силу, стороны могут опротестовать его.