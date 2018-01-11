Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:48, 11 января 2018 352
 0    0

Рязанца оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому

Рязанца оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому

Рязанца оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба Железнодорожного районного суда.

Случай произошел в 2017 году. Мужчину доставили в отдел полиции для оформления административного правонарушения. Рязанец стал просить участкового не привлекать его к ответственности, при этом сообщив, что у него есть деньги и он может самостоятельно уехать из России.

После этого он положил на рабочий стол замначальника отдела 11 тысяч рублей. Полицейский отказался от взятки.

Рязанцу назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Поскольку мужчина находился под стражей по уголовному делу, размер штрафа снизили и окончательно назначили 10 тысяч рублей штрафа.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
11:48, 11 января 2018
Рязанца оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому
11:17, 11 января 2018
В региональном минздраве прокомментировали застолье в кардиодиспансере
10:11, 11 января 2018
Роскомнадзор удалил из сети около 150 пиратских копий фильма «Движение вверх»
9:04, 11 января 2018
В Госдуме предложили разрешить родным посещать больного в реанимации
8:01, 11 января 2018
В Рязанском районе пропал 89-летний пенсионер
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:11, 6 января 2018 24 380
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
11:53, 8 января 2018 23 224
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
11:26, 2 января 2018 20 611
В 2018 году в России ожидается аномальный март 2
17:55, 4 января 2018 19 651
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
11:25, 8 января 2018 19 191
Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум