Рязанца оштрафовали за попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщила
Случай произошел в 2017 году. Мужчину доставили в отдел полиции для оформления административного правонарушения. Рязанец стал просить участкового не привлекать его к ответственности, при этом сообщив, что у него есть деньги и он может самостоятельно уехать из России.
После этого он положил на рабочий стол замначальника отдела 11 тысяч рублей. Полицейский отказался от взятки.
Рязанцу назначили штраф в размере 30 тысяч рублей. Поскольку мужчина находился под стражей по уголовному делу, размер штрафа снизили и окончательно назначили 10 тысяч рублей штрафа.