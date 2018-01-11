Рубль достиг максимума за последние три года на фоне растущих цен на нефть. К такому выводу пришли экономисты, участвовавшие в опросе газеты «
По данным экспертов, курс валюты по отношению к доллару вырос до 57 рублей, что на 5% больше, чем в 2017 году. Несмотря на ослабление связи между нефтью и рублем, цена барреля останется основным фактором, влияющим на нашу валюту, уверены экономисты.
«Мощную поддержку рублю в ближайшее время даст то, что сейчас традиционно невелик импорт, а также есть возможность возврата активов, вложенных россиянами в иностранные банки, из-за угроз введения санкций со стороны США», — пришли к выводу участники опроса.
При этом эксперты допускают, что рост рубля по отношению к доллару может сдержать Минфин. «Негативно сказаться на росте рубля также может ожидание нового пакета санкций в отношении России и ограничение инвестиций в российский госдолг со стороны США», — добавили экономисты.
Их мнения о том, на каком уровне будет находиться валюта в первом квартале 2018 года, разошлись. Предполагаемые показатели варьируются от 56 до 58 рублей за доллар.