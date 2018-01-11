Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

13:35, 11 января 2018 3 353
 0    0

Рубль достиг максимума за последние три года — эксперты

Рубль достиг максимума за последние три года — эксперты

Рубль достиг максимума за последние три года на фоне растущих цен на нефть. К такому выводу пришли экономисты, участвовавшие в опросе газеты «Известия».

По данным экспертов, курс валюты по отношению к доллару вырос до 57 рублей, что на 5% больше, чем в 2017 году. Несмотря на ослабление связи между нефтью и рублем, цена барреля останется основным фактором, влияющим на нашу валюту, уверены экономисты.

«Мощную поддержку рублю в ближайшее время даст то, что сейчас традиционно невелик импорт, а также есть возможность возврата активов, вложенных россиянами в иностранные банки, из-за угроз введения санкций со стороны США», — пришли к выводу участники опроса.

При этом эксперты допускают, что рост рубля по отношению к доллару может сдержать Минфин. «Негативно сказаться на росте рубля также может ожидание нового пакета санкций в отношении России и ограничение инвестиций в российский госдолг со стороны США», — добавили экономисты.

Их мнения о том, на каком уровне будет находиться валюта в первом квартале 2018 года, разошлись. Предполагаемые показатели варьируются от 56 до 58 рублей за доллар.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
13:35, 11 января 2018
Рубль достиг максимума за последние три года — эксперты
8:43, 11 января 2018
Названы самые безопасные автомобили по результатам краш-тестов 2017 года
14:46, 10 января 2018
В 2018 году цены на новые автомобили вырастут на 17 процентов
13:05, 10 января 2018
Государство снизило ставку по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком
22:34, 9 января 2018
«Яндекс» объяснил мальтийский паспорт своего основателя
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Большое событие для большой семьи. В парк-отеле «Фестиваль» прошла социальная елка

Большое событие для большой семьи. В парк-отеле «Фестиваль» прошла социальная елка

В самый разгар новогодних каникул в парк-отеле «Фестиваль» состоялась социальная елка для детей из многодетных семей и детей, которые находятся под опекой.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:11, 6 января 2018 24 775
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
11:53, 8 января 2018 23 305
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
20:49, 10 января 2018 21 916
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 22
11:26, 2 января 2018 21 294
В 2018 году в России ожидается аномальный март 3
17:55, 4 января 2018 19 811
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум