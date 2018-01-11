Россиян могут начать увольнять за пьянство на работе в свободное время. Сенаторы подготовили
Сотруднику, которого заподозрили в опьянении, вручат «под роспись» направление на экспертизу с указанием даты и времени, после чего ему необходимо будет провериться в течение двух часов. В свою очередь наниматель должен оплатить медэкспертизу и предоставить сотруднику необходимое на это время. Отказ работника от проверки сочтут равносильным признанию в опьянении, и его можно будет уволить по статье.
Если сотрудник в свое свободное время окажется в подобном состоянии на работе, ему также грозит проверка. Сейчас наниматель не может уволить подчиненного до начала рабочего времени или после его окончания, если окажется, что он пьян.
По мнению авторов поправок, нововведения снизят количество производственных травм и поспособствует меньшему употреблению алкоголя и наркотиков. Один из сенаторов считает, что закон «несложный», потому его быстро примут. «Мы рассчитываем на весеннюю сессию», — заметил он.