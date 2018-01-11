Роскомнадзор удалил из сети около 150 пиратских копий фильма «Движение вверх»

Роскомнадзор удалил со 147 ресурсов в интернете пиратские копии фильма «Движение вверх». Об этом сообщила
«В настоящий момент пиратские копии фильмов удалены с 147 ресурсов, ожидается удаление еще с 22 сайтов. Осуществляется блокировка 20 интернет-ресурсов, которые после уведомления Роскомнадзора не прекратили доступ к незаконно распространяемым копиям фильмов», — говорится в сообщении.
Напомним, спортивная драма о победе советских баскетболистов на Олимпиаде1972 года вышла на экраны кинотеатров 28 декабря и