Рабочий отпуск. В рязанской библиотеке открылась выставка фотографий Черного моря

В четверг, 11 января, в центральной городской библиотеке имени Есенина открылась фотовыставка Галины Сазоновой «Цвет моря».
Посетители увидели 33 авторские фотографии, 27 из которых — морские пейзажи, запечатленные рязанкой на вечернем побережье Черного моря в Сочи.
«Я знаю Галину около 20 лет, и ее мастерство подойти к съемке не по-фотографически всегда будет восхищать меня. Возможно, потому, что она единственная из нас [рязанских фотографов], кто имеет высшее художественное образование», — рассказал куратор выставки Андрей Карев.
По словам Сазоновой, все снимки она сделала во время отпуска. В том числе сфотографировала розы и гиацинты, которые «подсмотрела у одной из жительниц Сочи и не смогла пройти мимо». «Эмоции моря и роз связаны нераздельно. К тому же, какая женщина устоит перед цветами?» — прокомментировала фотограф.