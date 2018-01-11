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18:02, 11 января 2018 2 088
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Рабочий отпуск. В рязанской библиотеке открылась выставка фотографий Черного моря

Рабочий отпуск. В рязанской библиотеке открылась выставка фотографий Черного моря

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 11 января, в центральной городской библиотеке имени Есенина открылась фотовыставка Галины Сазоновой «Цвет моря».

Посетители увидели 33 авторские фотографии, 27 из которых — морские пейзажи, запечатленные рязанкой на вечернем побережье Черного моря в Сочи.

«Я знаю Галину около 20 лет, и ее мастерство подойти к съемке не по-фотографически всегда будет восхищать меня. Возможно, потому, что она единственная из нас [рязанских фотографов], кто имеет высшее художественное образование», — рассказал куратор выставки Андрей Карев.

По словам Сазоновой, все снимки она сделала во время отпуска. В том числе сфотографировала розы и гиацинты, которые «подсмотрела у одной из жительниц Сочи и не смогла пройти мимо». «Эмоции моря и роз связаны нераздельно. К тому же, какая женщина устоит перед цветами?» — прокомментировала фотограф.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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