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14:56, 11 января 2018 3 190
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Опубликован список документов для оформления пособия на первого ребенка

Опубликован список документов для оформления пособия на первого ребенка

Фото: Pixabay.com

Рязанское минсоцзащиты опубликовало список документов, которые необходимо собрать для оформления пособия на первого ребенка.

Для оформления выплаты нужно обратиться в в отдел соцзащиты населения по месту жительства либо через МФЦ.

Пакет необходимых документов:

  • документ, удостоверяющий личность гражданина, регистрацию
  • по месту жительства;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребенка;
  • сведения о доходах членов семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления;
  • документ, подтверждающий реквизиты счета заявителя в российской кредитной организации, через которую будет осуществляться выплата.

Напомним, право на выплату имеют женщины, являющиеся гражданами Российской Федерации, в случае, если ребенок рожден начиная с 1 января 2018 года. При этом размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного на региональном уровне за второй квартал года, предшествующего году обращения за выплатой (для Рязанской области — 15 208,5 рубля на одного члена семьи). Доход семьи оценивается за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения.

Размер выплаты равен прожиточному минимуму для детей, установленному в регионе за второй квартал предыдущего года. На данный момент эта цифра сумма составляет 9215 рублей).


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