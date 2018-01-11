Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние праздники. Он объявил, что это позволит избежать роста смертности,
Депутат считает, что рабочая неделя должна начинаться со 2 января. «Январь — это тот месяц, когда идет еще дополнительная смертность населения, вызванная, по моей оценке, длительными новогодними праздниками. Я всегда был сторонником того, что их нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, 1 января отсыпались, а 2-го шли на работу», — заявил Онищенко.
Он добавил, что большинство трагедий, происходящих в Новый год, связаны с заболеваниями, обострившимися на фоне употребления алкоголя. «Кроме того, травмы можно получить вследствие ДТП, а также неправильного использования петард и фейерверков», — заключил депутат.