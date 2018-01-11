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17:22, 11 января 2018 1 653
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Онищенко предложил сократить новогодние праздники 2

Онищенко предложил сократить новогодние праздники

Бывший глава Роспотребнадзора, депутат Госдумы Геннадий Онищенко предложил сократить новогодние праздники. Он объявил, что это позволит избежать роста смертности, передает «РИА Новости».

Депутат считает, что рабочая неделя должна начинаться со 2 января. «Январь — это тот месяц, когда идет еще дополнительная смертность населения, вызванная, по моей оценке, длительными новогодними праздниками. Я всегда был сторонником того, что их нужно ввести в ту советскую обыденную систему, когда 31-го в середине дня уходили с работы, ночью встречали Новый год, 1 января отсыпались, а 2-го шли на работу», — заявил Онищенко.

Он добавил, что большинство трагедий, происходящих в Новый год, связаны с заболеваниями, обострившимися на фоне употребления алкоголя. «Кроме того, травмы можно получить вследствие ДТП, а также неправильного использования петард и фейерверков», — заключил депутат.


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