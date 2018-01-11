Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:43, 11 января 2018 1 662
 0    0

Названы самые безопасные автомобили по результатам краш-тестов 2017 года

Названы самые безопасные автомобили по результатам краш-тестов 2017 года

Европейская организация по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP) назвала самые безопасносные автомобили в 2017 году. Победителей выбрали в шести разных категориях, сообщил сайт организации.

Всего провели краш-тесты 70 новых или рестайлинговых моделей машин.

Эксперты учли степень безопасности взрослых пассажиров и детей, безопасносность пешеходов и систему «активной безопасности», под которой подразумеваетс совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля.

Самым безопасным в представительском классе признали Volkswagen Arteon.

Самым безопасным «компактным кроссовером» назвали Volvo XC60, «мини кроссовером» — Volkswagen T-Roc.

В B-классе в краше-тестах лучше всего проявил себя Volkswagen Polo, среди «компактвэнов» — Opel Crossland X.

В категории «малый семейный автомобиль» самыми безопасными признали две модели от Subaru — Impreza и XV.

Фото с сайта Euro NCAP


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Экономика и бизнес»
8:43, 11 января 2018
Названы самые безопасные автомобили по результатам краш-тестов 2017 года
14:46, 10 января 2018
В 2018 году цены на новые автомобили вырастут на 17 процентов
13:05, 10 января 2018
Государство снизило ставку по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком
22:34, 9 января 2018
«Яндекс» объяснил мальтийский паспорт своего основателя
18:06, 9 января 2018
В Тинькофф банке прокомментировали сбой в работе
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:11, 6 января 2018 24 381
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
11:53, 8 января 2018 23 224
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
11:26, 2 января 2018 20 613
В 2018 году в России ожидается аномальный март 2
17:55, 4 января 2018 19 651
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
11:25, 8 января 2018 19 192
Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум