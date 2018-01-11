Названы самые безопасные автомобили по результатам краш-тестов 2017 года

Европейская организация по проведению независимых краш-тестов (Euro NCAP) назвала самые безопасносные автомобили в 2017 году. Победителей выбрали в шести разных категориях, сообщил
Всего провели краш-тесты 70 новых или рестайлинговых моделей машин.
Эксперты учли степень безопасности взрослых пассажиров и детей, безопасносность пешеходов и систему «активной безопасности», под которой подразумеваетс совокупность конструктивных и эксплуатационных свойств автомобиля.
Самым безопасным в представительском классе признали Volkswagen Arteon.
Самым безопасным «компактным кроссовером» назвали Volvo XC60, «мини кроссовером» — Volkswagen T-Roc.
В B-классе в краше-тестах лучше всего проявил себя Volkswagen Polo, среди «компактвэнов» — Opel Crossland X.
В категории «малый семейный автомобиль» самыми безопасными признали две модели от Subaru — Impreza и XV.
Фото с сайта Euro NCAP