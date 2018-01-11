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10:28, 11 января 2018 1 495
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На рязанку на улице напал грабитель

На рязанку на улице напал грабитель

В Рязани задержали молодого человека, подозреваемого в ограблении рязанки. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Вечером в среду, 10 января, в полицию обратилась 41-летняя женщина, сообщившая, что на нее на проезде Гоголя напал неизвестный. По ее словам, злоумышленник «неожиданно подбежал к ней сзади, ударом повалил на землю, вырвал из рук сумку и скрылся».

На место приехали сотрудники полиции, они опросили пострадавшую и составили описание внешности нападавшего. Ориентировку на подозреваемого передали всем патрулям и экипажам ДПС ГИБДД, курсирующим в этом районе Рязани.

Вскоре полицейские заметили похожего молодого человека. Один из постовых набрал номер телефона пострадавшей и телефон зазвонил в кармане прохожего, что подтвердило подозрения правоохранителей. Злоумышленника доставили в отдел полиции.

Выяснилось, что 20-летний житель Рязани был нетрезв. Он «спонтанно решил поправить свое финансовое положение за счет случайной прохожей». Грабитель отобрал у нее сумку и забрал банковские карты и телефон. Злоумышленника задержали на улице города через полчаса, похищенное изъяли.

В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ. Ему грозит до семи лет лишения свободы.


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