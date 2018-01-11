На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Бахубали: Рождение легенды» и «Большая игра»

Первая рабочая неделя января богата на новинки кино. Афиша RZN.info расскажет о них, чтобы рязанцы смогли выбрать, что посмотреть.
Среди новинок индийский приключенческий фильм «Бахубали: Рождение легенды» — продолжение картины «Бахубали: Начало», вышедшего в 2015 году. На экраны выходит также американский фильм «Большая игра» — режиссерский дебют актера Аарона Соркина, основан на реальных событиях. Картина показывает историю Молли Блум, владелицы крупнейшего подпольного казино.
Новинками этой недели также стали фильм ужасов «Астрал 4: Последний ключ» и мультфильм «Тайная жизнь насекомых».
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