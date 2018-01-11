Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

14:44, 11 января 2018 2 023
 0    0

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Бахубали: Рождение легенды» и «Большая игра»

На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Бахубали: Рождение легенды» и «Большая игра»

Первая рабочая неделя января богата на новинки кино. Афиша RZN.info расскажет о них, чтобы рязанцы смогли выбрать, что посмотреть.

Среди новинок индийский приключенческий фильм «Бахубали: Рождение легенды» — продолжение картины «Бахубали: Начало», вышедшего в 2015 году. На экраны выходит также американский фильм «Большая игра» — режиссерский дебют актера Аарона Соркина, основан на реальных событиях. Картина показывает историю Молли Блум, владелицы крупнейшего подпольного казино.

Новинками этой недели также стали фильм ужасов «Астрал 4: Последний ключ» и мультфильм «Тайная жизнь насекомых».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
20:53, 11 января 2018
В новогодние праздники Рязанскую область посетили более 95 тысяч туристов
20:47, 11 января 2018
На площади Победы и Московском шоссе начали заливать катки
15:57, 11 января 2018
В Рязани открылась выставка репродукций Ван Гога. Фото
14:44, 11 января 2018
На этой неделе в рязанских кинотеатрах: «Бахубали: Рождение легенды» и «Большая игра»
18:59, 10 января 2018
Самым популярным местом в праздники стала улица Почтовая 2
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 дней назад
Большое событие для большой семьи. В парк-отеле «Фестиваль» прошла социальная елка

Большое событие для большой семьи. В парк-отеле «Фестиваль» прошла социальная елка

В самый разгар новогодних каникул в парк-отеле «Фестиваль» состоялась социальная елка для детей из многодетных семей и детей, которые находятся под опекой.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:11, 6 января 2018 24 828
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
11:53, 8 января 2018 23 330
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
20:49, 10 января 2018 22 655
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 23
11:26, 2 января 2018 21 370
В 2018 году в России ожидается аномальный март 3
17:55, 4 января 2018 19 852
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум