Меньше машин и больше пешеходов. Площадь Ленина предложили реконструировать

Рязанские инженеры-архитекторы предложили реконструировать площадь Ленина. Проект, подготовленный за месяц его командой, представил Илья Стюхин, сообщили в эфире
Разработчики презентовали творческую и техническую составляющие их идеи — расширить пешеходное пространство за счет уменьшения полос для движения транспорта в сторону улицы Соборной. Кроме того, авторы проекта предлагают сделать сквозной проезд с улицы Горького и обустроить площадки для основных массовых мероприятий.
Предполагается также, что средства на реконструкцию площади выделят бизнесмены и региональный и городской бюджеты.
Николай Любимов поддержал идею рязанцев и отметил, что теперь ее необходимо обсудить с горожанами.