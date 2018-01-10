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15:09, 10 января 2018 894
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Возвращение к нормальному сну после праздников займет до пяти дней — сомнолог

Возвращение к нормальному сну после праздников займет до пяти дней — сомнолог

Сомнолог рассказал, сколько времени займет восстановление организма после праздников. Об этом передает «Агентство Москва» со ссылкой на президента ООО «Российское общество сомнологов» Романа Бузунова.

По словам профессора, в первые рабочие дни после праздников никто не сможет нормально работать из-за стресса для организма.

Как отметил Бузунов, за время праздников происходит смещение биологических ритмов практически на пять часов. По его словам, в рабочие дни люди в основном просыпаются между 6:30 и 7:00 утра, а в новогодние праздники этот процесс сдвигается примерно до полудня.

«В рабочие дни жители столицы чаще всего встают в 6:30-7:00, а в выходные в 9:30—10:00. На Новый год в среднем с 11 до 12 все просыпаются, то есть это смещение биологических ритмов практически на пять часов. Адаптация обратно к нормальному графику занимает час в сутки, то есть если на пять часов сместились внутренние часы, в норму человек придет примерно через пять суток, а это фактически полная рабочая неделя. Поэтому у нас всю неделю после Нового года никто еще нормально не работает», — сказал специалист.

Сомнолог дал рекомендации, как ускорить восстановление организма. «Чтобы было проще вернуться к привычному режиму сна и бодрствования, можно принимать препараты мелатонина три-четыре дня за 30 минут до сна, которые настраивают циркадные ритмы. Ни в коем случае нельзя спать днем, даже если вы не доспали, лучше потерпеть и лечь спать в привычное время. Желательно употреблять около двух литров жидкости в день и дробно принимать легкую пищу, так как работа кишечника также перестраивается постепенно», — прокомментировал он. Также Бузунов порекомендовал в светлое время суток выходить на улицу на 30-40 минут.


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