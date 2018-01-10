Сомнолог рассказал, сколько времени займет восстановление организма после праздников. Об этом передает «
По словам профессора, в первые рабочие дни после праздников никто не сможет нормально работать из-за стресса для организма.
Как отметил Бузунов, за время праздников происходит смещение биологических ритмов практически на пять часов. По его словам, в рабочие дни люди в основном просыпаются между 6:30 и 7:00 утра, а в новогодние праздники этот процесс сдвигается примерно до полудня.
«В рабочие дни жители столицы чаще всего встают в 6:30-7:00, а в выходные
Сомнолог дал рекомендации, как ускорить восстановление организма. «Чтобы было проще вернуться к привычному режиму сна и бодрствования, можно принимать препараты мелатонина три-четыре дня за 30 минут до сна, которые настраивают циркадные ритмы. Ни в коем случае нельзя спать днем, даже если вы не доспали, лучше потерпеть и лечь спать в привычное время. Желательно употреблять около двух литров жидкости в день и дробно принимать легкую пищу, так как работа кишечника также перестраивается постепенно», — прокомментировал он. Также Бузунов порекомендовал в светлое время суток выходить на улицу на 30-40 минут.