Во время проверки прокуратура нашла на конезаводе под Рязанью труп лошади

Во время проверки прокуратура нашла на конезаводе в Дивово Рыбновского района разлагающийся труп лошади. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе надзорного органа.
В отношении владельца животного возбудили административное дело за «нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».
В прокуратуре добавили, что проверка не подтвердила жестокое обращение с животными на территории конезавода.
В соцсетях активисты опубликовали фото с костями животного, которые до сих пор не утилизировали.
По их словам, лошади на конезаводе до сих пор находятся в плохом состоянии.
Напомним, на конезаводе
Глава регионального минсельхоза
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