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18:03, 10 января 2018 1 976
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Во время проверки прокуратура нашла на конезаводе под Рязанью труп лошади

Во время проверки прокуратура нашла на конезаводе под Рязанью труп лошади

Во время проверки прокуратура нашла на конезаводе в Дивово Рыбновского района разлагающийся труп лошади. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе надзорного органа.

В отношении владельца животного возбудили административное дело за «нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов».

В прокуратуре добавили, что проверка не подтвердила жестокое обращение с животными на территории конезавода.

В соцсетях активисты опубликовали фото с костями животного, которые до сих пор не утилизировали.

По их словам, лошади на конезаводе до сих пор находятся в плохом состоянии.

Напомним, на конезаводе разводят редкую породу тракен, которая находятся под угрозой вымирания. Ранее очевидцы сообщили, что многие животные больны и доведены до истощения.

Глава регионального минсельхоза приезжал на конюшню с проверкой и взял ситуацию «на особый контроль».

Фото из группы «Лошади: конный рынок» «ВКонтакте»


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