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15:19, 10 января 2018 1 166
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Весной 2018 года отменят временные ограничения движения по федеральным дорогам

Весной 2018 года отменят временные ограничения движения по федеральным дорогам

Весной 2018 года отменят временные ограничения движения, которые связаны со снижением несущей способности, по федеральным дорогам. Об этом сообщил сайт Минтранса России.

Соответствующие изменения внесли в приказ ведомства от 12 августа 2011 года №211. Начиная с 2018 года временные ограничения движения в весенний период не будут действовать.

Отмечается, что сейчас в нормативном состоянии находятся около 80% автомобильных дорог федерального значения России и этот показатель постоянно увеличивается. Такие результаты удалось достичь благодаря 100-процентному финансированию работ по содержанию автомобильных дорог федерального значения, начиная с 2013 года.

«Отказ от весенних ограничений позволит перевозчикам более эффективно планировать свою деятельность, а также существенно снизит себестоимость доставки грузов потребителям», — прокомментировал первый замминистра транспорта России Евгений Дитрих.


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