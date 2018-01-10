В Рязани стартует региональный этап всероссийской олимпиады школьников. Об этом сообщили на
Региональный этап пройдет с 11 января по 22 февраля 2018 года, в нем поучаствуют 1338 обучающихся 9-11 классов.
Рязанцы смогут проверить свои знания по 23 предметам: французскому языку, праву, литературе, искусству (МХК), физике, русскому языку, экономике, биологии, астрономии, химии, информатике и ИКТ, географии, математике, истории, обществознанию, экологии, физической культуре, английскому языку, технологии, ОБЖ, немецкому языку, итальянскому и испанскому.
Площадками для проведения станут Рязанский институт развития образования, РГУ имени Есенина, Академия ФСИН.
Победители и призеры регионального этапа будут направлены на заключительный этап олимпиады и представлены к награждению именными стипендиями губернатора Рязанской области.