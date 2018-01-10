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19:05, 10 января 2018 347
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В Госдуме решили не вводить налог на домашних животных

В Госдуме решили не вводить налог на домашних животных

В Госдуме решили не вводить налог на домашних животных. Соответствующая информация появилась на сайте «Парламентской газеты».

«Хочу подчеркнуть, что никакого налога на животных не будет. Все разговоры об этом — полный бред», — заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.

Депутат заявил, что принципиальная позиция комитета заключается в том, что регистрация питомцев должна быть бесплатной. Также по его мнению, чипирование можно заменить более доступным по стоимости получением штрих-кода на ошейник.

Напомним, ранее в правительстве предложили ввести налог на домашних животных. Проект был передан в Госдуму, но размер налога так и не определили.


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