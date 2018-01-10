В Госдуме решили не вводить налог на домашних животных. Соответствующая информация появилась на
«Хочу подчеркнуть, что никакого налога на животных не будет. Все разговоры об этом — полный бред», — заявил глава комитета Госдумы по экологии Владимир Бурматов.
Депутат заявил, что принципиальная позиция комитета заключается в том, что регистрация питомцев должна быть бесплатной. Также по его мнению, чипирование можно заменить более доступным по стоимости получением штрих-кода на ошейник.
Напомним, ранее в правительстве