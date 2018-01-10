В ДТП под Рязанью со сбитым насмерть пешеходом пострадал полугодовалый ребенок. Фото

В ДТП под Рязанью со сбитым насмерть пешеходом пострадал полугодовалый ребенок. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.
Инцидент произошел в пятницу, 5 января, на 206 километре трассы М-5 между поселками Турлатово и Александрово. По предварительной информации, 38-летняя женщина на Toyota сбила 54-летнего мужчину, который шел по дороге. От полученных травм он скончался. В пресс-службе отметили, что погибший был трезвым.
В ДТП также пострадала полугодовалая девочка, ехавшая в иномарке. Ребенок находился в специальном кресле.