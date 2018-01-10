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11:58, 10 января 2018 5 993
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В ДТП под Рязанью со сбитым насмерть пешеходом пострадал полугодовалый ребенок. Фото

В ДТП под Рязанью со сбитым насмерть пешеходом пострадал полугодовалый ребенок. Фото

Фото: УГИБДД по Рязанской области

В ДТП под Рязанью со сбитым насмерть пешеходом пострадал полугодовалый ребенок. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального УГИБДД.

Инцидент произошел в пятницу, 5 января, на 206 километре трассы М-5 между поселками Турлатово и Александрово. По предварительной информации, 38-летняя женщина на Toyota сбила 54-летнего мужчину, который шел по дороге. От полученных травм он скончался. В пресс-службе отметили, что погибший был трезвым.

В ДТП также пострадала полугодовалая девочка, ехавшая в иномарке. Ребенок находился в специальном кресле.


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