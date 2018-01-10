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14:46, 10 января 2018 744
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В 2018 году цены на новые автомобили вырастут на 17 процентов

В 2018 году цены на новые автомобили вырастут на 17 процентов

В 2018 году цены на «легковушки» продолжат расти. Дилеры уверены, что в целом за год стоимость может увеличиться на 13-17%, пишет «Коммерсант».

Как считают отраслевые эксперты, верхняя планка роста цен на автомобили достигнет 10%.

С начала 2018 года все бренды уже подняли цены на 3-5%, что связано с ростом акцизов, предполагаемой индексацией утильсбора и инфляцией.

Renault планирует повысить стоимость новых машин на 2%, в Mitsubishi цена на Outlander на вырастут на 1-2%, Kia увеличит цены на 0,8%. Toyota подняла цены на 2% на RAV4, Land Cruiser Prado, Corolla, Prius. Toyota Hilux подорожала на 1,3%. В Nissan также не исключают «планового» повышения цен.

BMW объявила о росте на 3% еще в декабре. В Ford Sollers подняли цены на модели Fiesta, EcoSport и Kuga на 1-2%, Datsun увеличит цены на 1,3-2%. Источник «Коммерсанта» среди дилеров уточнил, что Mitsubishi повысил цены на все комплектации Pajero IV на 50 тысяч рублей, Mazda подняла цены на модель 3 на 50 тыс. яч рублей, на модель 6 — на 12-18 тысяч, на СХ-5 — на 14-30 тысяч рублей, в среднем это около 1% по модельному ряду.

В других автоконцернах динамику цен не прокомментировали.

Многие дилеры отметили, что «это только начало» повышения цен.


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