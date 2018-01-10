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10:01, 10 января 2018 554
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Сто известных француженок выступили в защиту права мужчин «приставать к женщинам»

Сто известных француженок выступили в защиту права мужчин «приставать к женщинам»

Сто известных француженок выступили против массовой кампании преследования мужчин, возникшей после обвинения голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Об этом со ссылкой на газету Le Monde передает «Медуза».

Открытое коллективное письмо подписали в том числе актриса Катрин Денев и писательница Катрин Миллет. Женщины заявили, что «видят в движении против домогательств признаки пуританства» и называют «право мужчин приставать к женщинам неотъемлемой частью сексуальной свободы».

«Насилие — это преступление. Однако настойчивое или даже иногда бестактное приставание не является преступлением, как галантность не представляет собой мужскую агрессию», — отметили авторы письма.

Напомним, в 2017 году несколько актрис обвинили в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. После этого в Голливуде запустили две кампании против насилия #MeToo и Timeʼs Up.

Фото YouTube


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