Сто известных француженок выступили в защиту права мужчин «приставать к женщинам»

Сто известных француженок выступили против массовой кампании преследования мужчин, возникшей после обвинения голливудского продюсера Харви Вайнштейна в сексуальных домогательствах. Об этом со ссылкой на газету Le Monde передает «
Открытое коллективное письмо подписали в том числе актриса Катрин Денев и писательница Катрин Миллет. Женщины заявили, что «видят в движении против домогательств признаки пуританства» и называют «право мужчин приставать к женщинам неотъемлемой частью сексуальной свободы».
«Насилие — это преступление. Однако настойчивое или даже иногда бестактное приставание не является преступлением, как галантность не представляет собой мужскую агрессию», — отметили авторы письма.
Напомним, в 2017 году несколько актрис обвинили в сексуальных домогательствах продюсера Харви Вайнштейна. После этого в Голливуде запустили две кампании против насилия #MeToo и Timeʼs Up.
Фото YouTube