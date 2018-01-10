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10:34, 10 января 2018 1 511
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Следователи назвали причину смерти матери и двоих детей из Ряжска

Следователи назвали причину смерти матери и двоих детей из Ряжска

Следователи назвали причину смерти матери и двоих детей из Ряжска. Как установили эксперты, они погибли из-за отравления угарным газом.

Напомним, 2 января в одном из ряжских домов обнаружили тела женщины и двоих ее детей. В ходе расследования правоохранители не обнаружили повреждений и следов насильственной смерти.

По факту гибели людей возбудили уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти двум и более лицам по неосторожности).


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