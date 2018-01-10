Следователи назвали причину смерти матери и двоих детей из Ряжска. Как установили эксперты, они погибли из-за отравления угарным газом.
Напомним, 2 января в одном из ряжских домов
По факту гибели людей
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Следователи назвали причину смерти матери и двоих детей из Ряжска. Как установили эксперты, они погибли из-за отравления угарным газом.
Напомним, 2 января в одном из ряжских домов
По факту гибели людей
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В самый разгар новогодних каникул в парк-отеле «Фестиваль» состоялась социальная елка для детей из многодетных семей и детей, которые находятся под опекой.