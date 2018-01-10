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12:41, 10 января 2018 8 264
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Синоптики спрогнозировали новые температурные рекорды в ЦФО

Синоптики спрогнозировали новые температурные рекорды в ЦФО

Синоптики пообещали, что в Московском регионе температура воздуха в ближайшие дни снова превысит многолетнюю норму. Об этом сообщил центр погоды «Фобос».

Уже в среду, 10 января, показатели термометра окажутся на 4-6 градусов выше многолетних значений. Также сохранится повышенное атмосферное давление — 753 миллиметра ртутного столба.

По словам специалистов, в северо-западные и части центральных районов ЦФО придет теплый атмосферный фронт, в зоне влияния которого пройдет небольшой локальный снег.

Общий температурный фон будет выше сезонных показателей на 4-6 градусов.

По данным «Фобоса», в четверг, 11 января, в ЦФО ожидается до -2 градусов. В пятницу температура опустится до -6 градусов, в субботу до -7 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до -8 градусов, пойдет снег. Все дни до конца недели ожидается повышенное атмосферное давление.

Температура воздуха не опустится ниже -9 градусов до середины следующей недели.


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