Синоптики спрогнозировали новые температурные рекорды в ЦФО

Синоптики пообещали, что в Московском регионе температура воздуха в ближайшие дни снова превысит многолетнюю норму. Об этом сообщил центр погоды «
Уже в среду, 10 января, показатели термометра окажутся на 4-6 градусов выше многолетних значений. Также сохранится повышенное атмосферное давление — 753 миллиметра ртутного столба.
По словам специалистов, в северо-западные и части центральных районов ЦФО придет теплый атмосферный фронт, в зоне влияния которого пройдет небольшой локальный снег.
Общий температурный фон будет выше сезонных показателей на 4-6 градусов.
По данным «Фобоса», в четверг, 11 января, в ЦФО ожидается до -2 градусов. В пятницу температура опустится до -6 градусов, в субботу до -7 градусов. В ночь на воскресенье похолодает до -8 градусов, пойдет снег. Все дни до конца недели ожидается повышенное атмосферное давление.
Температура воздуха не опустится ниже -9 градусов до середины следующей недели.