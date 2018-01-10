«Северная компания» заселила новый дом в Канищеве и завершила строительство еще одного

В 2017 году в жилом комплексе «
«Городок для молодых семей, спроектированный и возведенный „Северной компанией“, обладает всеми элементами инфраструктуры — зелеными зонами, сквером, торговыми и сервисными предприятиями, детским садом. По соседству с ним находятся две клинические больницы, водоемы и сосновый бор в пойме Оки. Завершено благоустройство двора между двумя домами на улице Княжье поле: здесь оборудованы газоны, места для занятий спортом и большая детская игровая площадка», — говорится в пресс-релизе.