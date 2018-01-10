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10:29, 10 января 2018 1 216
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Сайт КВЦ возобновил прием платежей

Сайт КВЦ возобновил прием платежей

Сайт КВЦ возобновил прием платежей. Об этом сообщили на сайте предприятия.

Оплата жилищно-коммунальных услуг и содержание детей в МДОУ вновь доступна на сайте с 9 января 2018 года.


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