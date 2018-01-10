Сайт КВЦ возобновил прием платежей. Об этом сообщили на сайте
Оплата жилищно-коммунальных услуг и содержание детей в МДОУ вновь доступна на сайте с 9 января 2018 года.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Сайт КВЦ возобновил прием платежей. Об этом сообщили на сайте
Оплата жилищно-коммунальных услуг и содержание детей в МДОУ вновь доступна на сайте с 9 января 2018 года.
© RZN.info
|
← предыдущая новостьСледователи назвали причину смерти матери и двоих детей из Ряжска
|
cледующая новость →В Рязани прошел конкурс чтецов Корана
В самый разгар новогодних каникул в парк-отеле «Фестиваль» состоялась социальная елка для детей из многодетных семей и детей, которые находятся под опекой.