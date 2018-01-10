Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

18:59, 10 января 2018 1 781
 2    0

Самым популярным местом в праздники стала улица Почтовая 1

Самым популярным местом в праздники стала улица Почтовая

Фото: Администрация Рязани

Самым популярным местом города в праздники стала улица Почтовая. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Улицу ежедневно посещали более трех тысяч человек, что является рекордным количеством.

На Почтовой для всех гостей играла музыка, работали аниматоры, проводились концерты. Также на этой улице расположилась резиденция Деда Мороза, где все желающие могли с ним встретиться. Одним из главных украшений Почтовой стало «звездное небо». Во время праздников здесь прошел первый городской гастрономический фестиваль «Рязанский пирожок».

По словам и.о. главы администрации Сергея Карабасова, такие фестивали станут традицией и уже в феврале здесь планируют провести гуляния, посвященные проводам зимы, а летом конкурс «Рязанский пирог с грибами».

Всего для жителей и гостей Рязани администрация подготовила более 150 крупных праздничных мероприятий, которые прошли с 16 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в различных местах города. Это были различные театрализованные представления, новогодние утренники и елки, фестивали, концерты, мастер-классы и многое другое.

Помимо этого, на Лыбедском бульваре, площади Победы и Бульваре Победы, на базе установленных катков, проходили развлекательные и спортивные программы: ежедневно работали аниматоры, проводились эстафеты и конкурсы.

Анимационные программы продолжат в выходные дни.


© RZN.info

Новость в сюжете:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Отдых и развлечения»
18:59, 10 января 2018
Самым популярным местом в праздники стала улица Почтовая 1
17:58, 9 января 2018
В Рязани откроется новая хип-хоп радиостанция 5
14:28, 9 января 2018
Рязань вошла в десятку бюджетных городов для туристов в новогодние праздники
10:35, 9 января 2018
Назван самый кассовый фильм новогодних каникул
18:09, 7 января 2018
Афиша RZN.info рекомендует посетить закрытие резиденции Деда Мороза и выступление Даниила Спиваковского
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
4 дня назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
20:11, 6 января 2018 23 901
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
11:53, 8 января 2018 23 080
Мороз и солнце. Прогноз погоды на первую рабочую неделю 2018 года
11:26, 2 января 2018 20 147
В 2018 году в России ожидается аномальный март 2
17:55, 4 января 2018 19 515
Под Рязанью покончил жизнь самоубийством бывший директор мясокомбината «Кортлав»
11:25, 8 января 2018 18 991
Генпрокуратура назвала самое распространенное преступление 2017 года
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум