Самым популярным местом в праздники стала улица Почтовая

Самым популярным местом города в праздники стала улица Почтовая. Об этом сообщил
Улицу ежедневно посещали более трех тысяч человек, что является рекордным количеством.
На Почтовой для всех гостей играла
По словам и.о. главы администрации Сергея Карабасова, такие фестивали станут традицией и уже в феврале здесь планируют провести гуляния, посвященные проводам зимы, а летом конкурс «Рязанский пирог с грибами».
Всего для жителей и гостей Рязани администрация подготовила более 150 крупных праздничных мероприятий, которые прошли с 16 декабря 2017 года по 8 января 2018 года в различных местах города. Это были различные театрализованные представления, новогодние утренники и елки, фестивали, концерты, мастер-классы и многое другое.
Помимо этого, на Лыбедском бульваре, площади Победы и Бульваре Победы, на базе установленных катков, проходили развлекательные и спортивные программы: ежедневно работали аниматоры, проводились эстафеты и конкурсы.
Анимационные программы продолжат в выходные дни.