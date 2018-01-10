В магазине на улице Циолковского подросткам продавали спиртное

В отношении рязанки, которая продавала спиртное подросткам возбудили уголовное дело. Об этом сообщила
Полиции стало известно, что в магазине на улице Циолковского в Рязани несовершеннолетним продают алкоголь. Во время рейдов правоохранители встретили рядом с заведением подростка с пивом, который рассказал, что купил спиртное в этом магазине. Выяснилось, что 51-летняя рязанка не впервые продает несовершеннолетним алкоголь.
В отношении злоумышленницы возбудили уголовное дело по статье 151.1 УК РФ. Женщине грозит штраф до 80 тысяч рублей.