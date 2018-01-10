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19:50, 10 января 2018 631
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Рязанцы поучаствовали в полуфинале всероссийского конкурса «Лидеры России»

Рязанцы поучаствовали в полуфинале всероссийского конкурса «Лидеры России»

Семь представителей Рязанской области приняли участие в открытии первого полуфинала всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

Мероприятие прошло в среду, 10 января. Конкурс является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей», он организован по поручению Владимира Путина.

В церемонии открытия поучаствовали руководители государственных организаций и ряда регионов России.

«Президент России, ставя задачу проведения конкурса, исходил из того, что стране нужны квалифицированные управленцы. Все прошедшие в полуфинал — это серьезный кадровый резерв для всех уровней управления. Думаю, что перед каждым из вас открываются уникальные возможности к дальнейшему росту», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в приветственном слове.

Участниками полуфинала стали управленцы, прошедшие отбор по итогам дистанционного тестирования. Представители Рязанской области работают в таких отраслях, как здравоохранение, АПК, энергетика, нефтепереработка, торговля, а также представляют региональные отделения общественных организаций.

Оценка участников будет проводиться по восьми компетенциям, в число которых нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, социальная ответственность.

Второй полуфинал состоится 12-15 января. По итогам отберут наиболее успешных конкурсантов, которые примут участие в финальном этапе конкурса «Лидеры России» в феврале 2018 года.


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