Рязанцы поучаствовали в полуфинале всероссийского конкурса «Лидеры России»

Семь представителей Рязанской области приняли участие в открытии первого полуфинала всероссийского конкурса «Лидеры России». Об этом сообщила
Мероприятие прошло в среду, 10 января. Конкурс является флагманским проектом открытой платформы «Россия — страна возможностей», он организован по поручению Владимира Путина.
В церемонии открытия поучаствовали руководители государственных организаций и ряда регионов России.
«Президент России, ставя задачу проведения конкурса, исходил из того, что стране нужны квалифицированные управленцы. Все прошедшие в полуфинал — это серьезный кадровый резерв для всех уровней управления. Думаю, что перед каждым из вас открываются уникальные возможности к дальнейшему росту», — сказал первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко в приветственном слове.
Участниками полуфинала стали управленцы, прошедшие отбор по итогам дистанционного тестирования. Представители Рязанской области работают в таких отраслях, как здравоохранение, АПК, энергетика, нефтепереработка, торговля, а также представляют региональные отделения общественных организаций.
Оценка участников будет проводиться по восьми компетенциям, в число которых нацеленность на результат, стратегическое мышление, умение работать в команде, социальная ответственность.
Второй полуфинал состоится 12-15 января. По итогам отберут наиболее успешных конкурсантов, которые примут участие в финальном этапе конкурса «Лидеры России» в феврале 2018 года.