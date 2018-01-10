Рязанцу назначили обязательные работы за неуплату штрафа

За неуплату штрафа в размере 30 тысяч рублей рязанцу назначили обязательные работы. Об этом сообщила
Штраф был назначен по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (Управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).
Рязанец должен был погасить его в течение 60 дней, но не сделал этого. В связи с этим приставы направили административный протокол в Московский районный суд. Рязанцу назначили 20 часов обязательных работ.