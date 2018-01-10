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16:36, 10 января 2018 770
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Путин пообещал сохранить бесплатное высшее образование в России

Путин пообещал сохранить бесплатное высшее образование в России

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин пообещал сохранить бесплатное высшее образование в России. Такое заявление президент сделал во время визита в Тверской вагоностроительный завод, передает «РИА Новости».

На встрече с рабочими главе государства задали вопрос о высшем образовании. Путин ответил, что «бесплатное образование, безусловно, сохранится».

Говоря про ЕГЭ, президент отметил, что «система работает». «Но при этом у нее есть и минусы, систему нужно совершенствовать», — добавил он.

Предприятие глава государства посетил в среду, 10 января. Он также осмотрел ряд цехов и готовую продукцию.


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