Владимир Путин пообещал сохранить бесплатное высшее образование в России. Такое заявление президент сделал во время визита в Тверской вагоностроительный завод, передает «
На встрече с рабочими главе государства задали вопрос о высшем образовании. Путин ответил, что «бесплатное образование, безусловно, сохранится».
Говоря про ЕГЭ, президент отметил, что «система работает». «Но при этом у нее есть и минусы, систему нужно совершенствовать», — добавил он.
Предприятие глава государства посетил в среду, 10 января. Он также осмотрел ряд цехов и готовую продукцию.