Пожар под Рязанью, в котором погиб мужчина, случился во время застолья. Видео

Пожар в поселке Варские, в котором погиб 36-летний мужчина, случился во время застолья. Сюжет о происшествии снял
Пожар в комнате квартиры пятиэтажного дома произошел в понедельник, 8 января. В результате происшествия погиб мужчина, который жил с матерью, отцом и братом.
В день трагедии устроили бурное застолье по случаю праздников. После него мужчина уснул в одной из комнат. Через некоторое время комната загорелась, выбраться из огня мужчине не удалось.
На пожаре спасли 58-летнего отца семьи, который долгие годы парализован и прикован к постели. Его вынесли в соседнее помещение студенты, живущие в этом же общежитии.
«Сидели в комнате у себя, услышали сигнализацию. Спустились на вахту, спросили, где произошел пожар. Нам сказали, что на пятом этаже. Мы бросились туда. Воспользовались огнетушителями, рукавом. Потом зашли в эту квартиру, посмотреть, есть ли там кто. Услышали кашель, прошли через дым, огнетушителем потушили небольшой огонь. Взяли мужчину, который там лежал, вытащили его», — рассказал студент Рязанского колледжа имени Комарова Максим Баранов.
В данный момент администрация учебного заведения решает вопрос о выдаче пострадавшим временного помещения в здании этого же общежития.