Осужденный по «делу Шурыгиной» досрочно вышел на свободу. Видео

Осужденный по «делу Шурыгиной» досрочно вышел на свободу. Сергей Семенов, которого осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, был приговорен к восьми годам и трем месяцам лишения свободы, передает «
«Я с каждой минутой понимаю, что я на свободе. Эмоции зашкаливают. Встретился с сестрой, очень рад на самом деле», — сказал Семенов.
Напомним, в марте 2016 года после празднования дня рождения подруги несовершеннолетняя Шурыгина обвинила одного из гостей в изнасиловании. История получила общественный резонанс после того, как девушка снялась в нескольких выпусках ток-шоу «Пусть говорят».
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