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9:42, 10 января 2018 1 200
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Осужденный по «делу Шурыгиной» досрочно вышел на свободу. Видео 1

Осужденный по «делу Шурыгиной» досрочно вышел на свободу. Видео

Осужденный по «делу Шурыгиной» досрочно вышел на свободу. Сергей Семенов, которого осудили за изнасилование Дианы Шурыгиной, был приговорен к восьми годам и трем месяцам лишения свободы, передает «Life».

«Я с каждой минутой понимаю, что я на свободе. Эмоции зашкаливают. Встретился с сестрой, очень рад на самом деле», — сказал Семенов.

Напомним, в марте 2016 года после празднования дня рождения подруги несовершеннолетняя Шурыгина обвинила одного из гостей в изнасиловании. История получила общественный резонанс после того, как девушка снялась в нескольких выпусках ток-шоу «Пусть говорят».

Видео Telegram-канала «Mash»


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3 дня назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

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Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

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