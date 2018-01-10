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17:14, 10 января 2018 835
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За вином. В Мурманской области мужчина на бронетранспортере протаранил витрину магазина

За вином. В Мурманской области мужчина на бронетранспортере протаранил витрину магазина

Житель Апатитов Мурманской области угнал в местной автошколе бронетранспортер и врезался на нем в магазин. Также он повредил припаркованную около здания машину, передает «РИА Новости».

В среду, 10 января, 29-летний мужчина угнал бронетранспортер со стоянки автошколы и через лесной массив проехал в город. По предварительным данным, он был пьян.

«Он подъехал к магазину на улице Северной, протаранил иномарку и въехал в витрину», — рассказали агентству в пресс-службе регионального управления ГИБДД.

Отмечается, что мужчина направился в магазин за спиртным. Его задержали правоохранители. Работники автошколы, откуда угнали бронетранспортер,"не припомнят, чтобы мужчина проходил у них обучение".

​"Для нас загадка — как он завел тягач. Это надо уметь, это не так просто — надо знать что переключить, куда нажать", — рассказала замначальника школы Юлия Киселева.

Она пояснила, что тягач используется для обучения военно-учетной специальности. Его вывезли на полигон для прочистки дороги. Сам тягач в результате тарана получил значительные повреждения.

Автошкола планирует взыскать с угонщика ущерб.

Фото из соцсетей


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