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13:05, 10 января 2018 1 713
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Государство снизило ставку по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком

Государство снизило ставку по ипотеке для семей со вторым и третьим ребенком

Ипотека для семей, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года родится второй и третий ребенок, составит не более шести процентов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте Правительства России в среду, 10 января.

«Принятое решение позволит выдать гражданам, родившим второго и третьего ребенка, до 600 млрд рублей жилищных кредитов с пониженной процентной ставкой», — сообщается в документе. Согласно постановлению, семьи смогут оформить ипотеку для приобретения жилья на сумму до восьми млн рублей.


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