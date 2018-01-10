Двух жителей Шиловского района осудят за незаконное переоформление квартиры

Два жителя Шиловского района перед судом за незаконное переоформление квартиры. Об этом сообщила
В 2013 году подсудимый, который на тот момент был помощником прокурора Шиловского района, узнал, что в отношении другого подсудимого расследуется уголовное дело. Последний вместе с братом являлся владельцем квартиры, которой «хотел завладеть» помощник прокурора. Он сказал, что может помочь потерпевшему и «способствовать о назначении тому условного наказания», и потребовал за это 300 тысяч рублей. На самом деле он не собирался этого делать и не мог повлиять на позицию прокурора.
Мужчина, в отношении которого расследовалось дело, не согласился, поскольку у него не было денег. Он предложил переоформить квартиру на знакомого помощника прокурора, что и сделали в январе 2014 года. Тем самым подсудимые незаконно лишили потерпевших права на квартиру, а один из подсудимых незаконно стал собственником помещения.
В отношении мошенников возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права граждан на жилое помещение), которое передали в суд.