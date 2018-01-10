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17:47, 10 января 2018 1 811
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Двух жителей Шиловского района осудят за незаконное переоформление квартиры

Двух жителей Шиловского района осудят за незаконное переоформление квартиры

Два жителя Шиловского района перед судом за незаконное переоформление квартиры. Об этом сообщила пресс-служба райсуда.

В 2013 году подсудимый, который на тот момент был помощником прокурора Шиловского района, узнал, что в отношении другого подсудимого расследуется уголовное дело. Последний вместе с братом являлся владельцем квартиры, которой «хотел завладеть» помощник прокурора. Он сказал, что может помочь потерпевшему и «способствовать о назначении тому условного наказания», и потребовал за это 300 тысяч рублей. На самом деле он не собирался этого делать и не мог повлиять на позицию прокурора.

Мужчина, в отношении которого расследовалось дело, не согласился, поскольку у него не было денег. Он предложил переоформить квартиру на знакомого помощника прокурора, что и сделали в январе 2014 года. Тем самым подсудимые незаконно лишили потерпевших права на квартиру, а один из подсудимых незаконно стал собственником помещения.

В отношении мошенников возбудили уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть приобретение права на чужое имущество путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба гражданам, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере, повлекшее лишение права граждан на жилое помещение), которое передали в суд.


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