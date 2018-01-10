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8:13, 10 января 2018 715
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До конца марта изменятся остановки на маршруте электричек, соединяющих Рязань и Москву

До конца марта изменятся остановки на маршруте электричек, соединяющих Рязань и Москву

Изменится количество остановок на маршруте электричек, соединяющих Рязань и Москву. Об этом сообщили на сайте ОАО «РЖД».

Изменения произойдут с 10 января по 30 марта 2018 года из-за ремонта платформы станции Виноградово.

Корректировки коснутся электричек, выполняющих рейсы между Москвой и станциями Фаустово, Голутвин, Шиферная, Рязань, Луховицы и платформой 88 км.

Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановках, а также на сайте «РЖД».

Фото сайта ОАО «РЖД»


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