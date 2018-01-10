До конца марта изменятся остановки на маршруте электричек, соединяющих Рязань и Москву

Изменится количество остановок на маршруте электричек, соединяющих Рязань и Москву. Об этом сообщили на сайте ОАО «РЖД».
Изменения произойдут с 10 января по 30 марта 2018 года из-за ремонта платформы станции Виноградово.
Корректировки коснутся электричек, выполняющих рейсы между Москвой и станциями Фаустово, Голутвин, Шиферная, Рязань, Луховицы и платформой 88 км.
Со всеми изменениями в расписании пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановках, а также на сайте «
Фото сайта ОАО «РЖД»