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19:07, 10 января 2018 401
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Депутаты отклонили законопроект о господдержке бедных

Депутаты отклонили законопроект о господдержке бедных

Депутаты Госдумы отклонили законопроект о помощи лицам, находящимся за чертой бедности. Ранее документ был предложен фракцией КПРФ, передает «РИА Новости».

Предлагалось ввести ежемесячную помощь гражданам, чей доход ниже величины прожиточного минимума, умноженного на коэффициент 1,3. Средства планировали выделять из федерального бюджета.

Документ предусматривал, что средства можно потратить на приобретение продуктов, непродовольственных товаров, лекарства, медицинские изделия, оплату услуг. Состав и перечень должно было определять правительство России. При этом, помощь не должна была предоставляться в виде наличных денег.

В отзыве комитета отметили, что рассматриваемый законопроект противоречит законодательно установленному разграничению полномочий между федеральными органами госвласти и органами госвласти субъектов России.


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