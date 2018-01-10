Дело двух сасовских врачей, по вине которых умер пятилетний ребенок, передали в суд

Уголовное дело в отношении двух сасовских врачей, по вине которых умер пятилетний ребенок, передали в суд. Об этом сообщила пресс-служба районного суда.
Заведующую детским отделением и врача-педиатра обвиняют в причинении смерти по неосторожности из-за ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей.
Установлено, что 1 декабря 2015 года в районное отделение больницы доставили пятилетнего мальчика с жалобами на плохое самочувствие. Ранее ребенок наблюдался у участкового с диагнозом ОРВИ. Завотделением не поставила диагноз и отпустила ребенка домой. После ухудшения состояния вечером этого же дня мальчика госпитализировали, однако дежурный врач-педиатр также не поставила диагноз. Утром 2 декабря мальчик скончался в реанимации.
Напомним, медики