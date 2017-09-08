Житель Щацкого района зарезал угрожавшего ему вилами сына

Житель Шацкого района зарезал своего сына, который угрожал ему вилами. Об этом сообщила
Установлено, что в апреле 2016 мужчина находился в доме со своими женой и ребенком, которые выпивали. Трезвый отец поругался с пьяным сыном, из-за чего последний взял из сарая вилы и начал ими угрожать подозреваемому.
В этот момент подсудимый резал хлеб. Он вырвал у пострадавшего вилы и упал на колени, удерживая при этом кухонный нож лезвием вверх. Когда мужчина начал подниматься, он ранил сына в шею. От полученных повреждений последний скончался в больнице.
Жителя Шацка признали виновным в совершении преступления и назначили ему наказание в виде ограничения свободы сроком на один год восемь месяцев. Приговор вступил в законную силу.