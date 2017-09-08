В Рязани раскопали ювелирную мастерскую 16-17 веков. Фото

В Рязани на улице Рабочих раскопали ювелирную мастерскую 16-17 веков. В ней сохранились пинцет, фрагменты тиглей (глиняных сосудов, в которых ремесленник-ювелир плавил металлы), а также перстни и крест,
Археологи второй год подряд работают на территории средневекового города, стоявшего на берегу Лыбеди. Раскоп назвали «Введенским» по одной из башен оборонительных укреплений Переяславля Рязанского. Сейчас его площадь составляет 336 «квадратов».
Во время нового сезона археологи нашли следы пожаров, остатки сгоревших построек, в одной из которых под печью были обугленные зерна пшеницы.
За лето археологи собрали значительную коллекцию керамики и костей животных, в том числе обработанных: накладки и рукояти. Среди находок также фрагменты голландского стекла 17 века, бытовая утварь, украшения, свистульки в виде птичек, животного, а также игральная кость.
В следующем году работы продолжатся.