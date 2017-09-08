В Песочне управляющая компания закрыла лифт для инвалидов. Об этом рассказала Елена, жительница дома №6 корпус 1 по улице Шереметьевской.

Она воспитывает пятилетнего сына с ДЦП, который самостоятельно ходить не может. Рязанка отмечает, что ребенок передвигается только на инвалидной коляске.

После проверки активистами доступной среды в Московском районе женщина обратилась с жалобой в рязанский исполком ОНФ. «Когда мы покупали дом в 2016 году, в договоре долевого строительства на схеме были указаны стационарные пандусы около каждого подъезда. В итоге они появились только около первого и последнего. Вместо них нам установили лифты для маломобильных групп», — рассказывает собеседница и показывает план строящегося дома.

Сейчас поржавевшие подъемники без пультов управления сложены и закрыты на замок. «Мы обращались в управляющую компанию. Там нам сказали, что для их пользования нужно пройти специальное обучение. Позже нам пообещали к июлю назначить человека, который сможет управлять лифтом для инвалидов. Однако прошло уже два месяца, а ситуация не сдвинулась с места», — подчеркнула Елена.

По словам начальника участка, возводившего новостройку, застройщик установил пандус к подъездам по просьбе управляющей компании. Та, в свою очередь, отреагировала на жалобы жильцов.

Мужчина отмечает, что швеллеры для подъема на колясках установлены по всем нормативам. Однако жильцы заявляют, что подниматься и спускаться с инвалидной коляской не получается. «У пандуса очень крутой подъем, наша коляска намного тяжелее, поэтому пробовать я не решаюсь», — поделилась Елена.

Известно также, что при сдаче подъемники работали, а пульт находился в свободном доступе. «Все вопросы к управляющей компании, когда у нас город принимал дом, все работало», — заметил начальник участка, добавив, что лифтом можно пользоваться самостоятельно, без посторонних людей.

RZN.info обратилось в управляющую компанию новостройки, однако заместитель гендиректора Михаил Кузьмин бросил трубку и комментировать ситуацию с закрытым лифтом для инвалидов отказался.

По данной проблеме активисты ОНФ направили запрос в прокуратуру и жилинспекцию.