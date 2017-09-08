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19:22, 8 сентября 2017 87
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В Кальном провалился асфальт

В Кальном провалился асфальт

В пятницу, 8 сентября, на улице Кальная провалился асфальт. Яма образовалась рядом с «ливневкой» у дома №39.

Напомним, в мае в образовавшуюся в асфальте на улице Кальной яму провалился мусоровоз.

Отметим, что это уже не первый случай провала дорожного покрытия в Рязани в 2017 году. Так, в мае подобный инцидент произошел на улице Новой. Позже на Кремлевском валу в Рязани образовался уже четвертый по счету провал в асфальте. 3 июля, на улице Соборной провалился тротуар, а 4 июля, в центре Рязани — около цирка. 6 июля яма образовалась на улице Горького, 20 июля — на улице Павлова, 2 августа — на Новой, а также на площади Ленина. Кроме того, на Куйбышевском шоссе в провалившийся асфальт попала легковушка. В начале августа ушел под землю асфальт на улице Новаторов. Яму в дорожном полотне на пересечении улиц Электрозаводской и Урицкого обнаружили 15 августа, 24 августа — на улице Островского, 6 сентября — на Театральной площади.


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