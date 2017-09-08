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16:57, 8 сентября 2017 1 330
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В центре Рязани «Киа» врезалась в маршрутку и вылетела на тротуар

В центре Рязани «Киа» врезалась в маршрутку и вылетела на тротуар

В центре Рязани «Киа» вылетела на тротуар после столкновения с маршруткой Ford Transit. ДТП произошло днем в пятницу, 8 сентября, на перекрестке улиц Ленина, Семинарской и Соборной.

Маршрутка №73 поворачивала с улицы Ленина в сторону бывшего «Детского мира», когда в нее врезалась Kia Rio, двигавшаяся со стороны Семинарской. По словам женщины, сидевшей за рулем иномарки, она проезжала перекресток на «мигающий оранжевый». Водитель маршрутки, в свою очередь, утверждает, что поворачивал налево на «зеленый». При этом делал это он из правого ряда, сообщил следовавший следом свидетель аварии.

В результате столкновения легковушку вылетела с дороги и врезалась в здание, по пути зацепив прохожего, он не пострадал. Водитель Kia получила травму руки, ей оказали первую помощь и увезли на «скорой». В маршрутке никто не пострадал.


Фото: © RZN.info / Антон Насонов

© RZN.info

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