В центре Рязани «Киа» врезалась в маршрутку и вылетела на тротуар

В центре Рязани «Киа» вылетела на тротуар после столкновения с маршруткой Ford Transit. ДТП произошло днем в пятницу, 8 сентября, на перекрестке улиц Ленина, Семинарской и Соборной.
Маршрутка №73 поворачивала с улицы Ленина в сторону бывшего «Детского мира», когда в нее врезалась Kia Rio, двигавшаяся со стороны Семинарской. По словам женщины, сидевшей за рулем иномарки, она проезжала перекресток на «мигающий оранжевый». Водитель маршрутки, в свою очередь, утверждает, что поворачивал налево на «зеленый». При этом делал это он из правого ряда, сообщил следовавший следом свидетель аварии.
В результате столкновения легковушку вылетела с дороги и врезалась в здание, по пути зацепив прохожего, он не пострадал. Водитель Kia получила травму руки, ей оказали первую помощь и увезли на «скорой». В маршрутке никто не пострадал.