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14:07, 8 сентября 2017 372
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Из-за аварии у ТЦ «Атрон» образовался затор

Из-за аварии у ТЦ «Атрон» образовался затор

В пятницу, 8 сентября, на пересечении улиц Ленина и Вознесенской столкнулись Hyundai и Skoda.

Автомобили не получили серьезных механических повреждений, однако из-за ДТП около ТЦ «Атрон» образовался затор.


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«Топонимический Чернобыль». Кто придумывает названия рязанским улицам?

«Топонимический Чернобыль». Кто придумывает названия рязанским улицам?

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