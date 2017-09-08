Из-за аварии у ТЦ «Атрон» образовался затор

В пятницу, 8 сентября, на пересечении улиц Ленина и Вознесенской столкнулись Hyundai и Skoda.
Автомобили не получили серьезных механических повреждений, однако из-за ДТП около ТЦ «Атрон» образовался затор.
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В пятницу, 8 сентября, на пересечении улиц Ленина и Вознесенской столкнулись Hyundai и Skoda.
Автомобили не получили серьезных механических повреждений, однако из-за ДТП около ТЦ «Атрон» образовался затор.
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Историк и общественный деятель Николай Булычев о новых улицах на карте Рязани, увековеченных террористах и путанице с микрорайонами.