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13:24, 8 сентября 2017 302

Сасовские электросети филиала «Рязаньэнерго» прошли проверку на готовность к зиме

Сасовские электросети филиала «Рязаньэнерго» прошли проверку на готовность к зиме

Производственное отделение (ПО) «Сасовские электрические сети» филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» готово к осенне-зимнему периоду (ОЗП) 2017-2018. К такому заключению пришла специальная комиссия в составе руководителей технических служб предприятия и главного инспектора РУТН Волги филиала ПАО «Россети» — Центра технического надзора.

Проверяющие оценивали степень готовности сотрудников к проведению аварийно-восстановительных работ, соблюдение требований пожарной и производственной безопасности на энергообъектах, а также полноту и качество выполнения программы по ремонту оборудования.

Своевременное выполнение ремонтных мероприятий способствует повышению надежности электроснабжения потребителей и эффективности работы сетевого комплекса, снижению технологических потерь электроэнергии и является залогом успешного прохождения осенне-зимнего максимума нагрузок.

Так, за 8 месяцев текущего года специалисты ПО отремонтировали более 500 км линий электропередачи (ЛЭП) всех классов напряжения, завершили комплексный капитальный ремонт 83 трансформаторных подстанций (ТП). Для предотвращения отключений воздушных линий электропередачи (ВЛ) из-за перекрытия их порослью и падения деревьев на провода энергетики расчистили от древесно-кустарниковой растительности территорию в 123 га вдоль трасс ВЛ, а также расширили просеки на площади 1,54 га. В рамках инвестиционной программы проведены работы по реконструкции двух подстанций 35/10, 110/10 кВ, четырех комплектных трансформаторных подстанций 10/0,4кВ общей мощностью 0,61 МВА, а также 18 км ЛЭП всех классов напряжения.

Выполненные работы позволили повысить надежность электроснабжения потребителей в населенных пунктах Кадом, Сотницыно, Черная Слобода, Чучково, а также качественно улучшат электроснабжение таких объектов как сельхозпредприятие «Ока Молоко», Сасовская центральная районная больница, Кадомский технологический техникум, детский оздоровительный лагерь «Лесная сказка».

Напомним, в зону ответственности производственного отделения «Сасовские электрические сети» входят 6 административных районов области: Сасовский, Шацкий, Чучковский, Кадомский, Ермишинский, Пителинский.

Всего в рамках подготовки к ОЗП специалистами ПО запланирован комплексный ремонт свыше 564 км воздушных линий электропередачи и 96 ТП. От древесно-кустарниковой растительности будет расчищено свыше 187 га трасс ВЛ.

С 11 сентября комиссия приступит к работе в Скопинских и Приокских электросетях. После проверок всех четырех производственных отделений специальная комиссия ПАО «МРСК Центра и Приволжья» оценит готовность Рязаньэнерго к предстоящей зиме в целом.


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