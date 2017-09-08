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11:46, 8 сентября 2017 84
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RZN.info запустил тест о рязанских артефактах

RZN.info запустил тест о рязанских артефактах

RZN.info запустил тест, посвященный рязанским артефактам. В нем читателям предлагается ответить на восемь вопросов и проверить знания на интересные находки нашего города.

Пройти задание можно по ссылке. Такой тест стал шестым в новом разделе RZN.info.

Напомним, первый опубликованный тест посвящен местным брендам и логотипам, второй предлагает угадать рязанские места по советским фотографиям, а третий — ответить на вопросы о людях, стоявших во главе области с конца XVIII века, четвертый — о знании городских легенд, пятый — о рязанских градостроительных парадоксах.

Задания на сайте будут появляться каждую неделю.


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