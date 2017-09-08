Рязанский суд запретил торгующий трудовыми книжками сайт

В пятницу, 8 сентября, Советский районный суд удовлетворил требования рязанского прокурора о запрете сайте, на котором продавали трудовые книжки. Об этом сообщила
Установлено, что любой пользователь сети мог зайти на эту интернет-страницу и без регистрации купить книжки с трудовым стажем и указанием разных специальностей и должностей.
«Сведения, размещенные на сайте, побуждали граждан к совершению преступлений и способствовали их совершению», — говорится в сообщении.
Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.