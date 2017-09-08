Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:18, 8 сентября 2017 609
 0    0

Рязанский суд запретил торгующий трудовыми книжками сайт

Рязанский суд запретил торгующий трудовыми книжками сайт

В пятницу, 8 сентября, Советский районный суд удовлетворил требования рязанского прокурора о запрете сайте, на котором продавали трудовые книжки. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Установлено, что любой пользователь сети мог зайти на эту интернет-страницу и без регистрации купить книжки с трудовым стажем и указанием разных специальностей и должностей.

«Сведения, размещенные на сайте, побуждали граждан к совершению преступлений и способствовали их совершению», — говорится в сообщении.

Решение суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
15:18, 8 сентября 2017
Рязанский суд запретил торгующий трудовыми книжками сайт
15:10, 8 сентября 2017
Рязанский суд запретил сайты с поддельными удостоверениями прокуратуры
14:48, 8 сентября 2017
В выходные рязанские автоинспекторы проведут массовый рейд
14:07, 8 сентября 2017
Из-за аварии у ТЦ «Атрон» образовался затор
13:52, 8 сентября 2017
Рязанцы к новому учебному году передали в детдома 11 тысяч подарков
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Ликвидировали банк? АСВ вернет рязанцам страховку по вкладу до 1,4 млн рублей

Вкладчики рязанского «Ринвестбанка», лишенного лицензии в июле прошлого года, получили страховые выплаты почти на пять млрд рублей.

Популярное
Комментируемое
Новое
12:13, 1 сентября 2017 124 837
В Рязани открылась 1100-местная школа с ноутбуками для химии, аквариумом, твистером и Wi-Fi. Фоторепортаж 9
21:07, 2 сентября 2017 30 923
Рязанцы устроили бардак на распродаже в обувном магазине. Фото 8
21:35, 29 августа 2017 23 781
Двор в центре Рязани ушел под воду после ливня. Фото 3
13:54, 7 сентября 2017 20 001
В Рязани открылся детский технопарк на месте кинотеатра. Фоторепортаж
9:18, 1 сентября 2017 17 573
На общегородской линейке рязанским школьникам подарили «яблоки знаний». Фоторепортаж
Все новости
Голосования

На перекрестке с мигающим светофором вы...

Окончание опроса: 16.09.2017
Архив голосований
Форум