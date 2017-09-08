Рязанец получил пять лет колонии за хранение и сбыт наркотиков. Об этом сообщаила
Известно, что в августе 2016 года в Клепиковском районе мужчина, нашел пять кустов конопли. Затем он в домашних условиях высушил растения и стал хранить на чердаке.
Позже оперативники нашли наркотики, а также установили, что злоумышленник сбывал марихуану.
Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьей 228, частью 1 статьей 228.1 УК РФ. Теперь ему грозит пять лет в исправительной колонии общего режима.
Приговор в законную силу не вступил.