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12:00, 8 сентября 2017 1 254
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Рязанцы принесли цветы и хлеб на Ленинградское кладбище в годовщину начала блокады. Фото

Рязанцы принесли цветы и хлеб на Ленинградское кладбище в годовщину начала блокады. Фото

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

В Рязани почтили память жертв блокады Ленинграда. В 76-ю годовщину ее начала — пятницу, 8 сентября — горожане возложили цветы к мемориалу на Скорбященском кладбище. Перед этим настоятель Скорбященского храма отец Георгий отслужил панихиду, затем объявили минуту молчания.

Участие в церемонии приняли живущие в Рязани блокадники и защитники Ленинграда. Они принесли к памятнику не только цветы, но и хлеб, конфеты, фрукты. Также на Ленинградское кладбище пришли школьники, представители власти, включая главу города Владислава Фролова и мэра Олега Булекова.


© RZN.info

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