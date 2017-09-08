Рязанцы принесли цветы и хлеб на Ленинградское кладбище в годовщину начала блокады. Фото

В Рязани почтили память жертв блокады Ленинграда. В 76-ю годовщину ее начала — пятницу, 8 сентября — горожане возложили цветы к мемориалу на Скорбященском кладбище. Перед этим настоятель Скорбященского храма отец Георгий отслужил панихиду, затем объявили минуту молчания.
Участие в церемонии приняли живущие в Рязани блокадники и защитники Ленинграда. Они принесли к памятнику не только цветы, но и хлеб, конфеты, фрукты. Также на Ленинградское кладбище пришли школьники, представители власти, включая главу города Владислава Фролова и мэра Олега Булекова.