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13:52, 8 сентября 2017 347
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Рязанцы к новому учебному году передали в детдома 11 тысяч подарков

Рязанцы к новому учебному году передали в детдома 11 тысяч подарков

Рязанцы к новому учебному году передали в детдома 11 тысяч подарков. К летнему этапу акции «Участвуйте!» присоединились более восьми тысяч горожан.

Акцию уже 11 лет организовывает благотворительный фонд «Детского мира», говорится в пресс-релизе.

Подарки и канцтовары получили дети из соцучреждений, сироты, инвалиды. Также помощь оказали многодетным семьям.

Оставить подарок и открытку с пожеланиями можно в любое время. Для этого в магазинах «Детский мир» у касс оборудовали специальные манежи.

Фонд также собирает деньги на оплату операций и реабилитацию детей. Внести пожертвование можно, отправив сообщение на номер 7715 с текстом «Участие» (например, «Участие 100»).


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