Рязанцы к новому учебному году передали в детдома 11 тысяч подарков. К летнему этапу акции «Участвуйте!» присоединились более восьми тысяч горожан.
Акцию уже 11 лет организовывает благотворительный фонд «Детского мира», говорится в пресс-релизе.
Подарки и канцтовары получили дети из соцучреждений, сироты, инвалиды. Также помощь оказали многодетным семьям.
Оставить подарок и открытку с пожеланиями можно в любое время. Для этого в магазинах «Детский мир» у касс оборудовали специальные манежи.
Фонд также собирает деньги на оплату операций и реабилитацию детей. Внести пожертвование можно, отправив сообщение на номер 7715 с текстом «Участие» (например, «Участие 100»).