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20:54, 8 сентября 2017 76
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При столкновении «Форда» и «Шкоды» на касимовской окружной пострадали люди

При столкновении «Форда» и «Шкоды» на касимовской окружной пострадали люди

В пятницу, 8 сентября, на окружной дороге Касимова столкнулись Ford и Skoda. Есть пострадавшие, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Информация об аварии поступила в 20:02.

На место выезжал один пожарный расчет.


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